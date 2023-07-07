حكومة كوردستان تُنفّذ عدة مشاريع طرقية في قضاء "مير گه سور"

أربيل (كوردستان 24)- تُنفّذ حكومة إقليم كوردستان عدداً من المشاريع الطرقية في قضاء "مير گه سور"، بتكلفةٍ تقدّر بأكثر من مليار ونصف مليار دينار.

وقال المهندس المُشرف على المشروع، دلبرين نجم: "يجري حالياً تنفيذ الطريق الرئيسي لقريتي (پیران و گۆڕه‌توو) التابعتين لقضاء "مير گه سور".

وأضاف: "تقدر التكلفة الإجمالية بـمبلغ مليار و899 مليون دنيار تُصرف على ميزانية إدارة "سوران" المستقل، وتم إنجاز 40 % من أعمال المشروع".

وأوضح نجم أن المشروع يتكوّن من"قطع وملء الطريق ومن ثم مد الجسور مع دعمها بأعمدةٍ استنادية، ثم إدخال الحجر المكسّر وطبقة التثبيت (الاستابلايزر)".

إلى ذلك، يقول أحد القرويين ويدعى فتحي مصطفى لـ كوردستان 24، إن الوضع كان صعباً للغاية، بسبب ضيق الطريق، نشكر حكومة إقليم كوردستان على هذا المشروع".

من جانبه، يقول أحد السائقين ويدعى فكري محمد أمين لـ كوردستان 24: "لدي شاحنة وأدركت صعوبة الطريق، ولا أحد ربما يفهم ويدرك معاناتي مع الطريق، إلا من يقوم بعملي، وما تعمله الحكومة من أجلنا عملٌ جيد ونشكرها على ذلك".

ويربط هذا الطريق قرية "بارميز" التابعة لقضاء "سيدكان" و"بيران" و"گۆڕه‌توو "، بمركز قضاء "مير گه سور"، ويعتبر الطريق الرئيسي في المنطقة.