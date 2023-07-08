البيت الأبيض: بايدن وأردوغان يلتقيان في قمة الناتو

أربيل (كوردستان 24)- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، سيلتقيان خلال قمة الناتو في ليتوانيا الأسبوع المقبل.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي: "يمكنكم توقع أن يتحدث الرئيس بايدن والرئيس أردوغان في فيلنيوس" عاصمة ليتوانيا.

ويجتمع قادة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو تموز الجاري، للمشاركة في قمة الحلف الـ 74.

وآخر لقاء بين الرئيسين التركي والأمريكي عقد على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين في بالي الإندونيسية، في نوفمبر تشرين الثاني 2022.

المصدر: الأناضول