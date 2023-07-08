سیاسة

البيت الأبيض: بايدن وأردوغان يلتقيان في قمة الناتو

ويجتمع قادة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو تموز الجاري
author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيسان التركي والأمريكي في لقاء سابق / الأناضول
الرئيسان التركي والأمريكي في لقاء سابق / الأناضول
ترکیا بايدن أردوغان قمة الناتو ليتوانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، سيلتقيان خلال قمة الناتو في ليتوانيا الأسبوع المقبل.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي: "يمكنكم توقع أن يتحدث الرئيس بايدن والرئيس أردوغان في فيلنيوس" عاصمة ليتوانيا.

ويجتمع قادة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو تموز الجاري، للمشاركة في قمة الحلف الـ 74.

وآخر لقاء بين الرئيسين التركي والأمريكي عقد على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين في بالي الإندونيسية، في نوفمبر تشرين الثاني 2022.

 

المصدر: الأناضول

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف