سیاسة

قيادي في تيار الحكمة: يجب سحب السلاح من الميلشيات

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أحمد عيساوي
أحمد عيساوي
العراق أحمد عيساوي تيار الحكمة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد عضو الهيئة العامة في تيار الحكمة، أحمد عيساوي، أن العراق بحاجةٍ إلى قانونٍ للأحزاب السياسية، بهدف تحقيق الاستقرار السياسي وعدم إقدام حزبٍ على انتهاك حقوق حزبٍ آخر.

معتبراً في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن وجود مثل هذا القانون "سيسمح للدولة بمراقبة الموارد المالية للأحزاب السياسية، والتحقيق في كيفية إنفاق عائداتها".

داعياً في الوقت ذاته، إلى "سحب السلاح من الميليشيات، وبقائها في أيديهم فقط ضمن إطار الدولة".

وقال: "في سبيل أن تُتاح فرصة التنافس أمام جميع الأحزاب والوصول إلى السلطة، لابد من وجود قانونٍ ينظّم عملها".

 

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