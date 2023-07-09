صادرات العراق النفطية لأمريكا تتراجع خلال الأسبوع الماضي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأحد، تراجع واردات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت 5.833 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 124 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.709 ملايين برميل يوميا".

وأفادت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 122 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 94 الف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 216 الف برميل يوميا".

وأكدت أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.611 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 882 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 313 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 287 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغ معدل 224 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 192 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور معدل 157 الف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 45 الف برميل يوميا فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".