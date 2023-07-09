مبعوث روسيا يتحدث عن لقاء "قريب" بين أردوغان والأسد

أربيل (كوردستان24)- قال المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن العمل جارٍ "بشكل مكثف" على تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، مشيراً إلى أنه سيتم لاحقاً إعلان تفاصيل وتاريخ لقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد.

لكن المسؤول الروسي أشار بالمقابل إلى ما وصفه "مصاعب" في طريق تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، من بينها التواجد العسكري التركي في الأراضي السورية.

وقال مبعوث بوتين الخاص إلى سوريا لقناة "العربية"، إن تقييم موسكو للمستوى الذي وصلت إليه وساطتها بين "حليفتنا سوريا وشريكتنا تركيا"، هو أنه "لا يوجد أي تباطؤ في عملية التطبيع".

وقال لافرينتيف: "عندما تنتهي الأطراف من عملها، سيتم إبلاغ الرؤساء بالنتائج من أجل العمل لعقد لقاء على مستوى الرؤساء بين الرئيسين رجب طيب أردوغان و بشار الأسد بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وتحدث الدبلوماسي الروسي عما وصفه تطور في العملية، حيث في البداية كان لقاء على مستوى الخبراء، ثم لقاء ثلاثي على مستوى وزراء الدفاع، ثم على مستوى وزراء الخارجية الذين كلفوا نواب الوزراء بالعمل على خارطة طريق، ويتم حاليا العمل على تفعيل "خارطة الطريق."