أشواق جاف: يمكن إجراء انتخابات كوردستان هذا العام في حال توفرت الإرادة لدى الجميع

أربيل (كوردستان24)- قالت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اشواق جاف، اليوم الأحد، انه من الممكن إجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان هذا العام، في حال توافرت الإرادة الحقيقية من قبل الأطراف السياسية.

وقالت أشواق جاف، خلال مشاركتها في جولة إخبارية لكوردستان 24، تعليقا على اجتماع اليوم للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، "من المهم أن تكون لدينا إرادة حقيقية لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، لذلك نحن بحاجة إلى معرفة كيف ومتى يريد الإخوة الاتحاد الوطني الكردستاني إجراء هذه الانتخابات، لأننا كحزب الديمقراطي الكوردستاني لدينا موقف واضح من الانتخابات".

وبشأن استعدادات مفوضية الانتخابات العراقية للإشراف على انتخابات برلمان كوردستان، قالت جاف، "صحيح أن المفوضية أعلنت أنه لا يمكن إجراء الانتخابات هذا العام لأسباب فنية، لكن برأيي، إذا كانت هناك إرادة واتفاق بين الأحزاب الكوردستانية، فبإمكانهم الإصرار على إجراء الانتخابات هذا العام".

وأضافت أشواق جاف، "تأجيل الانتخابات البرلمانية في كوردستان سيكون له تأثير سلبي على شرعية العملية الديمقراطية في إقليم كوردستان".

وأشارت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، الى انه لا يمكن تأجيل انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان اكثر من ذلك".

وأكدت جاف ان مشاركة غالبية الأحزاب الكوردستانية في الانتخابات، ستنعكس إيجابا على الحالة النفسية لمواطني إقليم كوردستان، كما أنها ستعطي فرصة لعدم ضياع اصوات ومقاعد الاحزاب الكوردية في هذه المناطق، خاصة في كركوك التي تعاني من وضع خاص وفي بغداد بحسب المقاعد في مجلس المحافظة".