رشيد يستقبل وفداً من فلاحي كركوك.. ويشدد على وجوب حل المسائل العالقة في المحافظة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، وفداً من فلاحي مدينة كركوك، مشدداً على وجوب حل المسائل العالقة في المحافظة بما يضمن إعادة الحقوق لأصحابها.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته كوردستان24، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، وفداً ضم عدداً من فلاحي ومزارعي محافظة كركوك، بحضور رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم فهمي برهان".

وأكد رشيد "ضرورة إنصاف أهالي كركوك من جميع المكونات"، مبيناً أن "المدينة عانت الكثير خلال العقود الماضية جراء سياسات الاستبداد والتهميش من قبل النظام السابق".

كما شدد على "وجوب حل المسائل العالقة وبما يضمن إعادة الحقوق لأصحابها ومعالجة القرارات الجائرة التي اتخذها النظام الدكتاتوري بحق مدينة كركوك"، مشيراً إلى"العمل من أجل إلغاء قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل بغية الوصول إلى حلول مرضیة للجمیع".

ولفت إلى "أهمية اتخاذ القرارات الصائبة والقانونیة لحل المشاكل المتعلقة بقضايا الفلاحين والمزارعين في كركوك"، داعياً إلى "ترسيخ التعايش السلمي المشترك بين مكونات كركوك الذين عاشوا لعقود طويلة متجاورين ومتحابين، وأهمية تعزيز الأمن والخدمات لجميع المواطنين".

وأوضح أن "رئاسة الجمهورية مستعدة لتقدیم ید العون لجمیع المكونات ومساعدتهم للوصول إلی الحلول الجذریة المرضية ومن خلال التنسيق مع الجهات المختصة من مجلس القضاء الأعلى ولجنة المادة (140) ووزارتي العدل والزراعة والجهات المعنية"، موجهاً "الوفد بعقد اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومؤسسات الدولة ذات العلاقة".

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد "عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية على طروحاته التي تصب في إحقاق الحقوق وحماية التعايش السلمي والمجتمعي في كركوك، كما استعرضوا عدداً من المشاكل التي تواجه أهالي كركوك".