وزير التخطيط العراقي يصادق على الخرائط التفصيلية للحدود الإدارية لمحافظة حلبجة

أربيل (كوردستان 24)- صادق وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، اليوم الأحد، على الخرائط التفصيلية للحدود الإدارية والمقاطعات والأقضية والنواحي التابعة لمحافظة حلبجة بصيغتها النهائية في إطار الإجراءات المتخذة لاستكمال إجراءات استحداث المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط في بيان تلقته كوردستان24، إن "هذه المصادقة تأتي في ضوء استكمال الإجراءات الفنية اللازمة والموافقات الأصولية لاستحداث المحافظة، بناء على قرار مجلس النواب رقم 31 لسنة 2021، وقرار مجلس الوزراء رقم 23131 المُتخذ في الجلسة 11 المنعقدة بتاريخ 13 - 3 - 2023"، لافتاً إلى "اعتماد محافظة حلبجة ومركزها الحضري مدينة حلبجة، وأُعطيت الرقم (16) ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق".

وأضاف أن "المحافظة المستحدثة، تضم قضاء واحداً و(4) نواح هي كل من سيروان، وخورمال، وبيارة ، وبامو"، مبيناً بأن "دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في وزارة التخطيط، وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء محمد علي تميم، تولت مراجعة وتدقيق الخرائط والمرتسمات وتحديد عائدية المقاطعات والحدود الإدارية والتصاميم الأساسية قبل التوسع وبعده، وحل جميع التداخلات في الحدود الإدارية الناتجة عن التوسع في التصاميم للمدن خارج الوحدات الإدارية".

وتابع أن "الفريق التخطيطي في الوزارة، عمل لعدة أشهر على دراسة ملف الاستحداث وتقييم دراسات الجدوى الفنية وفق أبعادها المكانية، الحضرية والريفية، بما ينسجم مع المعايير التخطيطية لاستحداث المحافظات، وإعداد المخططات والخرائط الأولية والتفصيلية للحدود الإدارية لقضاء حلبجة والنواحي التابعة لها وتحديد المقاطعات والمراكز الحضرية والتصاميم الأساسية للمدن وحدود البلديات، والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية في محافظة السليمانية بشأن الموضوع".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في يونيو 2013 إنشاء محافظة مقرها مدينة حلبجة، وتلحق بها أقضية: حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن، في الـ 13 من آذار مارس 2023، الموافقة على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.