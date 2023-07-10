آراس فؤاد: التشكيلة التاسعة خصصت ميزانية لتنظيف مدن وبلدات كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أكدت مديرة قسم البيئة وخدمات التنظيف في وزارة البلديات ان لديهم 31 عقداً مع شركات لتنظيف وجمع القمامة، موضحة ان عملهم يشمل جمع القمامة ومعالجتها ايضاً، مضيفة ان الشركات التي تعاقدت معها جميعها شركات محلية.

وقالت آراس فؤاد مديرة قسم البيئة وجمع النفايات في وزارة البلديات لكوردستان24 "ان لديهم 31 عقداً مع شركات لتنظيف وجمع القمامة في كافة مدن وبلدات إقليم كوردستان".

وأضافت آراس فؤاد "ان عملهم يشمل جزأين، الجزء الاول هو جمع القمامة والجزء الثاني هو معالجتها، ونحن كوزارة البلديات لدينا مشروع لمعالجة القمامة، ومنها مشروع اعادة تدوير القمامة في محافظة دهوك، ويجري العمل فيه حالياً، ولدينا مشروع اخر في محافظة دهوك بقضاء عقرة لمعالجة القمامة في إعادة تدويرها".

وأشارت آراس الى "اننا لدينا مشروع آخر في محافظة أربيل لمعالجة القمامة وإعادة تدويرها، والمشروع قيد الاستشارة ولدينا عقد مع شركة استشارية، ولم يكتمل المشروع حتى الان".

وأوضحت "لدينا مشكلة جمع القمامة في السليمانية بمنطقة تانجرو، رغم ان المشروع نفذ في عام 2013، لكن كانت هناك مشكلة في تخصيص ميزانية للمشروع، لكن التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان وافقت في عام 2022 على تخصيص 7.500.000 دينار عراقي سنوياً لهذا المشروع".

وأكدت آراس فؤاد "ان الشركات التي تعاقدوا عليها جميعها شركات محلية من إقليم كوردستان".