وزارة البلديات: في الكابينة التاسعة الحكومية نفذنا مشاريع في جميع مدن كوردستان دون تمييز

أربيل (كوردستان24)- أكد مدير عام التخطيط بوزارة البلديات والسياحة في حكومة كوردستان، ان مجلس الكابينة التاسعة الحكومية حاولت تنفيذ عدة مشاريع مهمة حسب الاموال المتاحة، ونفذت مشاريع استراتيجية مهمة مثل مشروع شارع 100 متر في السليمانية ومشروع شارع بارزاني في دهوك.

وقال نزار تمر مدير عام قسم التخطيط في وزارة البلديات والسياحة لكوردستان24 "في بداية تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة كوردستان حاولت الحكومة تنفيذ المشاريع حسب الامكانيات والاموال المتاحة، حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة منها، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع المهمة".

وأضاف تمر "ان المشاريع الخاصة بالموازنة الاستثمارية وزعت على جميع محافظات كوردستان، حيث تم تنفيذ أكثر من 1931 مشروع في السليمانية، و 1876 مشروع في دهوك، و185 مشروع في حلبجة، و 681 مشروع في إدارة كرميان، و 1639 مشروع كبير ومتوسط وصغير في أربيل".

وأكد نزار تمر على "ان المشاريع التي نفذناها بالآجل كان مشروع شارع 150 متر في أربيل، والذي أنفقنا عليه أكثر من 400 مليون دولار، وكذلك مشاريع مائية حسبب احتياجات المناطق مثل مناطق كوبتةبة وجمجمال وقرى بارزان ومشروع مياه رانية".

وأوضح "ان معظم المشاريع المذكروة سابقا تم تنفيذها حسب الميزانية الاستثمارية، ولكن بسبب الازمة المالية توقفت معظم المشاريع، وبعد تولي الكابينة التاسعة لحكومة كوردستان مهامها، كانت الخطوة الاولى التي اتخذتها هي اصلاح بعض هذه المشاريع واعادة تشغيلها، لان بعض تلك المشاريع كانت جيدة والبعض الاخر كانت فيه عيوب".

وأشار مدير التخطيط في وزارة البلديات والسياحة الى "اننا في هذه الحكومة حاولنا تنفيذ واتمام أي مشروع أينما دعت الحاجة وحسب الامكانيات المالية، لذلك نحن لا ننظر الى المناطق، بل نركز على الاحتياجات والاموال المتاحة".

ولفت نزار تمر الى "ان قطاع المياه والصرف الصحي من أهم القطاعات، لذلك فان المشاريع الاكثر كلفة هي مشاريع المياه والصرف الصحي، ومؤخراً تم الاعلان عن عدة مشاريع في هذا القطاع لحل مشاكل المياه في كوردستان".