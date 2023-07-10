وزير الصحة: إحدى أهم مهام الكابينة التاسعة لحكومة كوردستان هي الاصلاح في قطاع الادوية

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الصحة في حكومة كوردستان ان أحد أهم الاعمال التي قامت الكابينة الحكومة التاسعة هو الاصلاح في قطاع الادوية، مؤكداّ ان وزارة الصحة لديها تنسيق مع العديد من الوكالات الدولية مختصة بجودة الاغذية والادوية، موضحا انهم خفضوا اسعار الادوية بنسبة 15 – 20% .

وقال سامان برزنجي وزير الصحة في حكومة كوردستان لكوردستان24 "الكابينة الحكومية التاسعة في كوردستان ومع بداية مهام أعمالها، عانت من الكارثة الانسانية العالمية وهي انتشار فايروس كورونا".

وأضاف برزنجي "ان حكومة كوردستان اتخذت الاجراءات اللازمة لمواجهة الفايروس قبل العديد من دول الشرق الاوسط، ولا تزال هناك آثار لفايروس كورونا في كثير من الانظمة الصحية العالمية، وفي ذلك الوقت كان رئيس الحكومة يتصل بي شخصيا بشكل يومي ويسالني عن صحة المصابين بالفايروس من المواطنين، وكذلك خصص ميزانية خاصة لمواجة الوباء العالمي".

وأشار وزير الصحة في حكومة كوردستان الى أن "إحدى أهم مهام حكومة كوردستان كان في قطاع الادوية، حيث سُمح ولاول مرة استخدام أدوية كوردستان، وهذا أعطانا ثقة أكثر".

وأوضح سامان برزنجي "لدينا تنسيق مع عدة وكالات دولية، بما في ذلك وكالة مراقبة الجودة للاغذية والادوية في الاردن، والتي تعتبر من أفضل وكالات الجودة في قطاع الادوية على مستوى الشرق الاوسط، وكذلك ساهمت الوكالة في تدريب فرق صحية كوردستانية".

وأكد الوزير "في الاشهر القليلة الماضية، التقينا بالشركات وأخبرناهم عن الارشادات والقرارت الجديدة في حكومة كوردستان حول قطاع الادوية، واننا نعمل على أمل أن تكون كوردستان خالية من الادوية الغير رسمية، وفي الاسبوع القادم سنلتقي بأصحاب الصيدليات جميعهم، في دهوك والسليمانية واربيل وجميع مناطق كوردستان، لنخبرهم ان الصيدليات يجب ان تكون نموذجية وخالية من الادوية الغير رسمية".

وأضاف وزير الصحة في حكومة كوردستان "بشكل عام تم تخفيض اسعار الادوية بنسبة 15 – 20 %، ونطلب من المواطنين شراء الادوية حسب السعر المدون على ملصق علبة الدواء"، مضيفاً انهم "أعدوا عقوداً لاكثر من 230 نوعاً من الادوية مع فريق استشاري، ولم يتبق الا التوقيع على تلك العقود، كما خصص رئيس الحكومة مبالغ نقدية شهرية لشراء الادوية".

وأوضح وزير الصحة في حكومة كوردستان سامان برزنجي "ان ميزانية الصحة كانت سابقاً ستة مليار دينار، لكن الحكومة زادتها الى سبعة مليارات دينار، كما خصصت الحكومة خمسة مليارات نقداً شهرياً للمديريات الصحية في كوردستان".