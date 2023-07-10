عثمان محمد: الحكومة التاسعة تمكنت من تنفيذ 27 نقطة من اصل 35 من مشروع "إصلاح البيشمركة"

أربيل (كوردستان 24)- قال المدير العام للإعلام والتوعية في وزارة البيشمركة، الفريق عثمان محمد، إنه ومنذ تسنم التشكيلة الحكومية التاسعة لمهامها، تم إنجاز 27 نقطة، من اصل 35 نقطة لمشروع توحيد وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.

وقال عثمان محمد، لكوردستان24، ان السنوات الأربع الأخيرة من عمر التشكيلة الحكومية التاسعة، كانت حافلة بالحركة، وتم خلالها القيام بخطوات كبيرة باتجاه إصلاح الوزارة، بما في ذلك الإدارة والتدريب والمحاسبة العسكرية واللوجستيات وكافة المجالات الأخرى.

وأكد محمد أن خلال السنوات الأربع الماضية تم تنفيذ 27 نقطة من اصل 35 نقطة لمشروع إصلاح وإعادة هيكلة البيشمركة، كما أنه تم انشاء حسابات مصرفية لعناصر البيشمركة ليستلموا رواتبهم من خلالها، وهذه العملية حدت من الفساد.

وأعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2018 مشروعا لإصلاح وزارة البيشمركة، حتى تصبح القوات أكثر قوة وتتمكن من حماية الإقليم.

ويتألف المشروع من 35 نقطة، وافق عليها برلمان إقليم كوردستان ويتم العمل على المشروع من قبل مجموعتين احداهما من وزارة البيشمركة والاخرى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

والهدف الرئيسي للمشروع هو توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.

وحاربت قوات البيشمركة تنظيم داعش لسنوات بدعم من قوات التحالف الدولي وتمكنت من دحره وتحقيق انتصارات كبيرة على التنظيم المتشدد.

وتعد البيشمركة، وفق الدستور العراقي، جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق إلّا أنها كثيراً ما كانت تشكو إهمالاً وتهميشاً من جانب الحكومة الاتحادية.