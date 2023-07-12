أمن

حريقٌ يلتهم 16 كرفانة في مخيمٍ للنازحين بأربيل

author_image Kurdistan24 اربیل
خلال محاولة عنصر من الدفاع المدني إطفاء الحريق
خلال محاولة عنصر من الدفاع المدني إطفاء الحريق
کوردستان مخيم هرشم عينكاوا

أربيل (كوردستان 24)- اندلع حريقٌ، اليوم الأربعاء، في مخيم "هرشم" بقضاء عينكاوا بأربيل، تسبب باحتراق أكثر من 15 كرفانة، دون وقوع خسائر بالأرواح.

وقال مسؤول الدفاع المدني بأربيل، إن النيران التهمت 16 كرفانة بشكلٍ كامل، وألحقت أضرار طفيفة ببعض الكرفانات المجاورة، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

مؤكّداً في مؤتمرٍ صحفي، أن فرق الدفاع المدني في أربيل وقضاء عينكاوا "سيطرت على الحريق، قبل أن تتمدد ألسنة النيران إلى كرفانات أخرى".

وكان المخيم الذي يأوي نازحين مسيحيين من محافظة نينوى، تعرض لحريقٍ ممائل عام 2022 الماضي، وتسبب باحتراق 6 كرفانات.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف