حريقٌ يلتهم 16 كرفانة في مخيمٍ للنازحين بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- اندلع حريقٌ، اليوم الأربعاء، في مخيم "هرشم" بقضاء عينكاوا بأربيل، تسبب باحتراق أكثر من 15 كرفانة، دون وقوع خسائر بالأرواح.

وقال مسؤول الدفاع المدني بأربيل، إن النيران التهمت 16 كرفانة بشكلٍ كامل، وألحقت أضرار طفيفة ببعض الكرفانات المجاورة، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

مؤكّداً في مؤتمرٍ صحفي، أن فرق الدفاع المدني في أربيل وقضاء عينكاوا "سيطرت على الحريق، قبل أن تتمدد ألسنة النيران إلى كرفانات أخرى".

وكان المخيم الذي يأوي نازحين مسيحيين من محافظة نينوى، تعرض لحريقٍ ممائل عام 2022 الماضي، وتسبب باحتراق 6 كرفانات.