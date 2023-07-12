الصحة الاتحادية: تسجيل 377 إصابة بالحمى النزفية في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الصحة الاتحادية صالح مهدي الحسناوي، اليوم الأربعاء 12 تموز/ يوليو 2023، تسجيل 377 إصابة بالحمى النزفي، في البلاد.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا للسيطرة على الحمّى النزفية بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والدوائر والمنظمات الدولية والجهات المعنية".

وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض موقف الإصابات بالحمّى النزفية في العراق وأعداد الحالات المسجلة وحالات الشفاء والوفيات والإجراءات المتخذة وآليات السيطرة على الإصابات".

وأكد الحسناوي خلال الاجتماع على "أهمية العمل الجماعي للسيطرة على الإصابات والتوعية المجتمعية والتثقيف الصحي ومنع الجزر العشوائي ومراجعة المواطنين للمؤسسات الصحية في حال ظهور الأعراض".

وتابع البيان، أن "وزير الصحة عقد مع أعضاء اللجنة مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع أشار فيه إلى" تسجيل 377 إصابة بالحمّى النزفية في العراق والوفيات إلى 14% من معدل الإصابات"، مبينا، أن" الوفيات لا تزال دون المستويات العالمية المحددة".

وأوضح الوزير، وفقا للبيان، أن "الاجتماع أكد على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي ومخاطر الحمّى النزفية والتأكيد على ارتداء القصابين عدد الوقاية للسيطرة على الإصابات، وضرورة المراجعة المبكرة للمؤسسات الصحية في حال ظهور الأعراض وأن اللجنة سوف تستمر بعقد اجتماعاتها الدورية لمتابعة المستجدات مع تأكيد استمرار عمل الفريق الحكومي بشكل تكاملي".