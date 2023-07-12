القوات الأمنية تُطيح بإرهابي استهدف الأسواق ومخافر الشرطة عام 2007

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، عن الإطاحة بالأرهابي الذي استهدف الأسواق ومخافر الشرطة في قضاء الخالص ضمن محافظة ديالى بعبوات ناسفة وقنابر الهاونات عام 2007.

وذكر بيان للوكالة، أنه "استناداً لتوجيهات وزير الداخلية بمتابعة ملفات الارهابين الذين شاركوا بعمليات إرهابية استهدفت المواطنين والأجهزة الأمنية، تاشر لدى وكالة الاستخبارات أخطر الإرهابيين من الذين شارك بعمليات اجرامية استهدفت اسواق قضاء الخالص ومخافر شرطتها من خلال استخدام العبوات الناسفة وقنابر الهاون عام 2007 وبعملية استخباراتية محكمة تم القبض عليه".

وأضاف البيان، أنه "جرى تدوين اقوال المتهم واعترف صراحة بقيامه بتلك الأفعال الاجرامية واحيل إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

ودعت وكالة الاستخبارات ،وفقاً البيان "المواطنين بالإبلاغ وتقديم اي معلومات تتعلق بالخارجين عن القانون من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144".