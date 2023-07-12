دعوات للتظاهر في عنكاوا رفضا لقرار الرئيس العراقي بخصوص "ساكو"

أربيل (كوردستان 24)- دعت الكنيسة الكلدانية اليوم الأربعاء، سكان عنكاوا الى التظاهر رفضا للمرسوم الذي أصدره الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بخصوص الكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو.

وجاء في بيان "دعمًا للصرح البطريركي لكنيستنا الكلدانية وتضامنا مع غبطة ابينا الكاردينال البطريرك الدكتور مار لويس ساكو السامي الاحترام، ورفضا للمرسوم الظالم الصادر عن رئيس الجمهورية ضد كنيستنا و غبطة أبينا البطريرك ستنظم مظاهرة ووقفة احتجاجية موسعة لأهالي عنكاوا والساكنين فيها وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح الخميس الموافق 13 من شهر تموز الحالي 2023 أمام كاتدرائية مار يوسف للكلدان".

وأضاف البيان "لذا نهيب بأبناء شعبنا وقواه السياسية ونشاطاته ومؤسساته الاجتماعية والثقافية أن يقفوا وقفة واحدة يدا بيد من أجل ايصال رسالة شعبنا المطالبة بسحب المرسوم الظالم من قبل رئيس الجمهورية العراقية المطالب بالرجوع عن قراره المجحف ورفع الغبن عن غبطة ابينا البطريرك الكاردينال ساكو، ولن نقبل أن تهان كنيستنا من قبل كائن من يكون ومن قبل اية شخصية مهما علا شانها".

وستنظم الوقفة الاحتجاجية، أمام كاتدرائية مار يوسف يوم الخميس الموافق ل13 من الشهر الجاري في تمام الساعة 9:30 صباحا.

وكان رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد قال في بيان إن "وسائل الإعلام تداولت ما جاء في العدد (4727) من الوقائع العراقية الصادر في (3 تموز 2023) والمتضمن المرسوم الجمهوري رقم (31) القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو".

وأضاف رئيس الجمهورية "وإذ نؤكد أن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو كونه معيناً من قبل الكرسي البابوي بطريرك للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، لكن سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري".

وكان بطريرك الكلدان في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو بعث، الاثنين، برسالة إلى رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، طالب فيها بإلغاء سحب المرسوم الجمهوري الخاص به.

وتساءل لويس روفائيل ساكو في رسالته "هل كان مرسوم مام جلال علی خطأ؟، فاتيتم لتصححوا الخطأ؟".

وفيما أشار إلى رفع طعن قانوني في حال عدم الإلغاء، قال "اتمنى أن تدركوا خطورة قراركم على المكوّن المسيحي".