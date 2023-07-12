أردوغان: نؤيد فتح خطوط النفط بين تركيا والعراق فور تجاوز المشاكل القائمة بين بغداد وأربيل

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أننا نؤيد فتح خطوط النفط بين تركيا والعراق فور تجاوز المشاكل القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، بختام أعمال قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي جرت على مدى يومين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وأوضح أردوغان قائلاً: ليس لدينا مشكلة فيما يتعلق بشراء النفط من العراق، هذا شيء نابع بالكامل من الخلاف داخل العراق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وتابع: "مسؤولونا يتفاوضون أيضاً حول هذه المسألة"، مشدداً على أن الخطوة التي إتخذناها بخصوص هذا الموضوع هي تخطي الصعوبات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بمجرد تجاوزهم للخلافات، نحن نؤيد فتح خطوط النفط، لأنه سيكون على "أساس مبدأ رابح - رابح للطرفين".

المصدر: الأناضول