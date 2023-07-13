مجتمع

العثور على جثة فتاة غرقت مع جدها وشقيقتها في الزاب الصغير

author_image سوار أحمد
کوردستان فتاة جثة غرق نهر الزاب كويسنجق

أربيل (كوردستان 24)- تمكنت فرق الدفاع المدني يوم الأربعاء، من العثور على جثة فتاة تدعى "ماردين"، كانت قد غرقت هي وشقيقتها وجدها، في نهر الزاب الصغير في منطقة طقطق بمحيط قضاء كويسنجق.

وأفادت مديرية الدفاع المدني في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل، أنها عثرت صباح اليوم الثلاثاء على جثة فتاة كانت قد غرقت مع جدها وشقيقتها في نهر الزاب الصغير.

واضافت المديرية، أنه تم العثور على جثة إحدى الفتاتين اللتين قد غرقتا مع جدهما قبل يومين من الآن".

وأوضح البيان أن الجثة التي تم انتشالها من النهر تعود إلى الفتاة المدعوة (شايسته مامدين عمر) التي تبلغ 16 عاما من العمر.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف