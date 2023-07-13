العثور على جثة فتاة غرقت مع جدها وشقيقتها في الزاب الصغير

أربيل (كوردستان 24)- تمكنت فرق الدفاع المدني يوم الأربعاء، من العثور على جثة فتاة تدعى "ماردين"، كانت قد غرقت هي وشقيقتها وجدها، في نهر الزاب الصغير في منطقة طقطق بمحيط قضاء كويسنجق.

وأفادت مديرية الدفاع المدني في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل، أنها عثرت صباح اليوم الثلاثاء على جثة فتاة كانت قد غرقت مع جدها وشقيقتها في نهر الزاب الصغير.

واضافت المديرية، أنه تم العثور على جثة إحدى الفتاتين اللتين قد غرقتا مع جدهما قبل يومين من الآن".

وأوضح البيان أن الجثة التي تم انتشالها من النهر تعود إلى الفتاة المدعوة (شايسته مامدين عمر) التي تبلغ 16 عاما من العمر.