صحة وبیئة

هيئة الأنواء تعلن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية ، وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يومي السبت والأحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

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