من مخلفات الحروب.. العثور على 174 عبوة ناسفة في سوران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لشؤون الألغام اليوم الخميس، العثور على 174 عبوة ناسفة، من مخلفات الحرب، بالقرب من مشروع سكني، في إدارة سوران المستقلة.

وقالت المديرية في بيان، ان فرق التخلص من المتفجرات التابع للمديرية العامة لشؤون الألغام/ أربيل، وبناء على أوامر من المدير العام علي عبدالرحمن، قد تم البحث في قرية دلزيان التابعة لناحية سوران، وقد عُثر على 174 مخلفات حروب تعود الى حقبة نظام البعث.

وأضاف البيان: "تم نقل المتفجرات بأمان إلى المستودع الرئيسي للمديرية العامة حتى يمكن إتلافها في الوقت المناسب".