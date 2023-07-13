أردوغان: سننفذ وعودنا للاتحاد الأوروبي وفقاً لخطواته الإيجابية

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده ستبدأ بالعمل على تحقيق الوعود التي قطعتها وفقاً للنتائج الإيجابية التي ستراها من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال عودته من ليتوانيا عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، يومي الثلاثاء والأربعاء 11- 12 يوليو تموز الجاري.

وأضاف أردوغان أنهم لمسوا توجهاً إيجابياً "بشأن إحياء مسار عضويتنا في الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "سنسرّع مباحثات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وواثق من أننا سنتقدم في الإعفاء من التأشيرات (إلى الاتحاد الأوروبي)".

وأكد أن إحراز تقدّم في هذا الخصوص، سينعكس إيجاباً على مشاريع الصناعات الدفاعية التركية أيضاً، بحيث تكتسب "زخماً كبيراً".

وحول عملية انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، قال أردوغان إنه بعث كبير مستشاريه عاكف تشاغاتاي كيليج، إلى بروكسل لإجراء مباحثات فيما يخص تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول.

وأعرب الرئيس التركي عن اعتقاده بأن "كيليج سيعود من بروكسل إلى أنقرة حاملاً معه تطورات إيجابية" في هذا الخصوص.

وأردف: "تركيا كانت ولا زالت تفي بتعهداتها والتزاماتها"، معبراً عن رغبتهم في رؤية "نتائج المباحثات القائمة على مبدأ الربح المتبادل، بشكل ملموس في أقرب وقت ممكن".

وشدد أردوغان على أن "أولوية تركيا في التعهدات الأوروبية لها، هي حظر أنشطة أنصار التنظيمات الإرهابية في الدول الأوروبية، وإعادة المطلوبين قضائياً".

وأفاد أن أنقرة ستبدأ بالعمل على تحقيق الوعود التي قطعتها وفقاً للنتائج الإيجابية التي ستراها من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن مطالبة المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير عن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي "خطوة صحيحة"، معرباً عن أمله في إعداد التقرير بطريقة "إيجابية".

وحول قرار تعيين الناتو منسقاً خاصاً لـ "مكافحة الإرهاب"، قال الرئيس التركي، إن "القرار جاء نتيجة للجهود التي بذلناها".

وبخصوص مستقبل العلاقات التركية الأمريكية، أوضح أردوغان أن أنقرة وواشنطن "حليفتان في الناتو ولهما شراكات استراتيجية".

وأضاف: "تواصل مؤسساتنا مفاوضاتها في نطاق الآلية الاستراتيجية التي قررنا تأسيسها مع السيد بايدن في عام 2021. وأدخلنا ديناميكية جديدة على قنوات الحوار بيننا".

وذكر أن بايدن وإدارته يتخذان موقفاً لصالح تركيا فيما يتعلق ببيع طائرات "إف- 16".

وتفاوضت أنقرة وواشنطن على صفقة 40 طائرة جديدة من طراز إف-16 و79 مجموعة تحديث، لكن العملية تنتظر موافقة الكونغرس الأمريكي.

وأشار إلى أن المحادثات مع الرئيس الأمريكي على هامش قمة الناتو كانت مثمرة للغاية، وأنه كان هناك اجتماع لمدة ساعة و 15 دقيقة.

المصدر: الأناضول