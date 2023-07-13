تحذيرات في لبنان من الحرائق نتيجة موجة حر

أربيل (كوردستان 24)- حذرت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، الخميس، من خطر اندلاع الحرائق، والتعرض لأشعة الشمس نتيجة موجة الحر التي تتعرض لها البلاد.

وأشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية (حكومية)، وفق ما نشرت "الوكالة الوطنية للإعلام" (حكومي)، إلى أن "لبنان تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة التي أدت الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة..، حيث تبلغ ذروتها يوم الجمعة، المقبل يرافقها ارتفاع في نسبة الرطوبة في المناطق الساحلية".

وحذرت من "خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة في حين ننصح بالإكثار من شرب السوائل.

ولفتت الدائرة، إلى أن درجات الحرارة "ستتخطى معدلاتها الموسمية في بعض المناطق اللبنانية يومي الخميس والجمعة، حيث تلامس الـ 40 درجة في بعض المناطق الداخلية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة بشكل ملموس في المناطق الساحلية مما يزيد الشعور بالحر بخاصة في الفترة المسائية".

يشار إلى أن معدل درجات الحرارة لشهر يوليو تموز عادة ما كانت تتراوح بين 24 و32 درجة مئوية في لبنان.

من جهتها، كشفت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، إلى أن "نشرة حرائق الغابات أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر خطر اندلاع الحرائق في الأحراج لا سيّما خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين".

وأعلنت المديرية "رفع الجهوزية في مراكزها على الأراضي اللبنانية كافة".

وتتخذ الجهات المختصة هذه التدابير الاستباقية وسط معاناة لبنان من سوء التجهيزات والمعدات المخصصة لإطفاء الحرائق، وفق خبراء وتقارير صحفية.

المصدر: الأناضول