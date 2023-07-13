صحة وبیئة

تحذيرات في لبنان من الحرائق نتيجة موجة حر

وأعلنت المديرية "رفع الجهوزية في مراكزها على الأراضي اللبنانية كافة".
author_image Kurdistan24 اربیل
الشرق الاوسط لبنان تحذيرات موجة حر اندلاع حرائق

أربيل (كوردستان 24)- حذرت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، الخميس، من خطر اندلاع الحرائق، والتعرض لأشعة الشمس نتيجة موجة الحر التي تتعرض لها البلاد.

وأشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية (حكومية)، وفق ما نشرت "الوكالة الوطنية للإعلام" (حكومي)، إلى أن "لبنان تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة التي أدت الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة..، حيث تبلغ ذروتها يوم الجمعة، المقبل يرافقها ارتفاع في نسبة الرطوبة في المناطق الساحلية".

وحذرت من "خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة في حين ننصح بالإكثار من شرب السوائل.

ولفتت الدائرة، إلى أن درجات الحرارة "ستتخطى معدلاتها الموسمية في بعض المناطق اللبنانية يومي الخميس والجمعة، حيث تلامس الـ 40 درجة في بعض المناطق الداخلية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة بشكل ملموس في المناطق الساحلية مما يزيد الشعور بالحر بخاصة في الفترة المسائية".

يشار إلى أن معدل درجات الحرارة لشهر يوليو تموز عادة ما كانت تتراوح بين 24 و32 درجة مئوية في لبنان.

من جهتها، كشفت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، إلى أن "نشرة حرائق الغابات أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر خطر اندلاع الحرائق في الأحراج لا سيّما خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين".

وأعلنت المديرية "رفع الجهوزية في مراكزها على الأراضي اللبنانية كافة".

وتتخذ الجهات المختصة هذه التدابير الاستباقية وسط معاناة لبنان من سوء التجهيزات والمعدات المخصصة لإطفاء الحرائق، وفق خبراء وتقارير صحفية.

 

المصدر: الأناضول

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف