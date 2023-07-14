الداخلية العراقية تطرد عدداً من ضباطها لتورّطهم بقضايا فساد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، عن طرد عددٍ من ضباطها ومنتسبيها، لتورّطهم بقضايا فساد.

وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إن "ملف الفساد شائك وكبير في وزارة الداخلية ويحتاج لوقت لإنهائه بالكامل"، مؤكّداً أن نسبة الفساد في وزارته "انخفضت بشكلٍ كبير".

وتوعّد الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده، الخميس، بمحافظة المثنى "بإجراءاتٍ رادعة وحازمة بحق الضباط والمنتسبين الذين يتعاطون الرشوة والفساد، تصل إلى حد الطرد".

لافتاً إلى أنه "طرد أعداداً من المتورطين، وإحالة آخرين من هؤلاء الضباط والمنتسبين على التقاعد"، دون الإشارة إلى أعداد الضباط الذين تحدث عنهم.

جاء ذلك، تزامناً مع إعلان هيئة النزاهة عن اعتقال ضابطٍ برتبة عقيد يعمل مديراً لدائرة البطاقة الوطنية في محافظة نينوى الشمالية، متلبّساً بتسلّم رشوة من أحد المراجعين.