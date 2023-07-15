سیاسة

القنصلية التركية بأربيل: انتصرت إرادة الشعب على مخططي انقلاب 15 تموز

في مساء 15 يوليو/تموز 2016، نفذت عناصر محدودة بالجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" محاولة انقلاب فاشلة
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صورة لبعض المواطنين الأتراك بعد إفشال محاولة الانقلاب (أرشيفية)
صورة لبعض المواطنين الأتراك بعد إفشال محاولة الانقلاب (أرشيفية)
ترکیا انقلاب 15 تموز تركيا فتح الله غولن

أربيل (كوردستان 24)- قالت القنصلية التركية في أربيل، إن الشعب التركي "وقف وقفة رجلٍ واحد  واستطاع إحباط محاولة الانقلاب" الذي وصفته بـ "الغادر" ونظمته منظمة (فتح الله غولن) الإرهابية".

جاء ذلك، تزامناً مع الذكرى السنوية السابعة على الانقلاب الفاشل الذي استهدف نظام الحكم في تركيا، قبل أن يلاقي مواجهة شعبية عارمة.

وأشارت القنصلية في بيانٍ لها، السبت، إلى مقتل "251 مواطناً وأصيب وجُرح أكثر من 2000 آخراً"، في تلك المواجهات.

وقال البيان الذي تابعته كوردستان 24: "في تلك الليلة، وقف الشعب التركي بقلبٍ ومعصم واحد  وعارض بشجاعة كبيرة مخططي الانقلاب".

وأضاف: "أظهر بأن هذه البؤر المظلمة لا يمكن أن تحقّق أهدافها (..) في أي وقت، حيث انتصرت إرادة الشعب (..)، لم ولن ننسى ما جرى".

وفي مساء 15يوليو/تموز 2016، نفذت عناصر محدودة بالجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" محاولة انقلاب فاشلة، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، واغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان.

قوبلت المحاولة بانتفاضة شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، أفشلت المخطط الانقلابي وأجبرت المتمردين على الاستسلام للدولة.

 

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