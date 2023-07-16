هيئة الاستثمار تكشف عن تنفيذ مشاريع بنحو 11 مليار دولار في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان يوم الأحد 16 تموز يوليو 2023، قائمة بمشاريع حكومة الإقليم خلال الدورة التاسعة لمجلس الوزراء، لافتة أن العدد الأكبر منها نفذ في أربيل فيما كان الأقل في حلبجة.

وبحسب ما أفادت الهيئة، فإنه خلال الأربع أعوام الماضية تم تنفيذ 120 مشروعاً بقيمة 10 مليارات و132 مليوناً و477 ألف و275 دولار في أربيل، و72 مشروعاً تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار في السليمانية، و54 مشروعاً تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار في دهوك، و11 مشروعاً تجاوزت قيمتها 391 مليون دولار في منطقة كرميان.

كما تم تنفيذ 9 مشاريع تجاوزت قيمتها 44 مليون دولار في زاخو، و5 مشاريع تزيد قيمتها على 12 مليون دولار في رابرين و3 مشاريع تزيد قيمتها على 15 مليون دولار في سوران.

وأنجز أيضا مشروعان بقيمة 28 مليوناً و363 ألف 167 دولاراً في حلبجة، لافتة أن السبب هو عدم طلب الإدارة المحلية في هذه المدينة بإنجاز مشاريع لها.

هذا وسبق أن أعلنت حكومة إقليم كوردستان، العام المنصرم، عن المشاريع الاستثمارية التي تم تنفيذها خلال عمر الكابينة التاسعة، مبينة ان حجم الاستثمارات تجاوز 11 مليار دولار تم تنفيذها من قبل شركات اجنبية ومحلية ومختلطة.