اقتصاد

هيئة الاستثمار تكشف عن تنفيذ مشاريع بنحو 11 مليار دولار في كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان هيئة الاستثمار اقليم كوردستان اربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان يوم الأحد 16 تموز يوليو 2023،  قائمة بمشاريع حكومة الإقليم خلال الدورة التاسعة لمجلس الوزراء، لافتة أن العدد الأكبر منها نفذ في أربيل فيما كان الأقل في حلبجة.

وبحسب ما أفادت الهيئة، فإنه خلال الأربع أعوام الماضية تم تنفيذ 120 مشروعاً بقيمة 10 مليارات و132 مليوناً و477 ألف و275 دولار في أربيل، و72 مشروعاً تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار في السليمانية، و54 مشروعاً تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار في دهوك، و11 مشروعاً تجاوزت قيمتها 391 مليون دولار في منطقة كرميان.

كما تم تنفيذ 9 مشاريع تجاوزت قيمتها 44 مليون دولار في زاخو، و5 مشاريع تزيد قيمتها على 12 مليون دولار في رابرين و3 مشاريع تزيد قيمتها على 15 مليون دولار في سوران.

وأنجز أيضا مشروعان بقيمة 28 مليوناً و363 ألف 167 دولاراً في حلبجة، لافتة أن السبب هو عدم طلب الإدارة المحلية في هذه المدينة بإنجاز مشاريع لها.

هذا وسبق أن أعلنت حكومة إقليم كوردستان، العام المنصرم، عن المشاريع الاستثمارية التي تم تنفيذها خلال عمر الكابينة التاسعة، مبينة ان حجم الاستثمارات تجاوز 11 مليار دولار تم تنفيذها من قبل شركات اجنبية ومحلية ومختلطة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف