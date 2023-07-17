سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعيّن ممثلة جديدة لحكومة الإقليم لدى أمريكا

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- عيّن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 17 تموز 2023، تريفة عزيز ممثلة جديدة لحكومة الإقليم لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق أن تولت تريفة عزيز منصب مستشارة رفيعة لرئيس الحكومة. وقبل ذلك تدرجت على مدى 25 عاماً بمناصب مختلفة في القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة. كذلك مثّلت الحزب الديمقراطي الكوردستاني في واشنطن العاصمة خلال تسعينيات القرن الماضي.

وبعد ثماني سنوات تُوجت بالنجاح في واشنطن، تعود ممثلة حكومة إقليم كوردستان السابقة بيان سامي عبد الرحمن إلى إقليم كوردستان، وستشغل منصب مستشارة رفيعة لرئيس الحكومة للشؤون الخارجية والتغيّر المناخي في مكتب رئيس الحكومة بأربيل.

وسبق أن شغلت بيان سامي عبد الرحمن منصب ممثلة حكومة إقليم كوردستان في بريطانيا لمدة 10 سنوات، كما قضت فترة طويلة في العمل الصحفي.

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