للأسبوع الثاني على التوالي.. موجة حر تجتاح عددا من مناطق العالم

أربيل (كوردستان 24)- تشهد عدة دول ومناطق في العالم موجة حر شديدة للأسبوع الثاني تواليا. فقد سجلت هيئة الأرصاد الجوية الصينية درجات حرارة بلغت 52,2 في المئة بمنطقة شينجيانغ، غرب البلاد، ما يشكل رقما قياسيا.

وتطال هذه الموجة بلدان جنوب القارة الأوروبية (إسبانيا، إيطاليا) وشمال أمريكا (الولايات المتحدة، كندا) أو جنوب شرق آسيا (الصين، اليابان). للتذكير، اُعتبر يونيو/حزيران الماضي الشهر "الأكثر دفئا" على الأرض، وبرزت دول الخليج العربي كأكثر الدول التي عانت من ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من معدلاتها السنوية.

الصين: 52,2 درجة مئوية في شينجيانغ، أعلى درجة على الإطلاق لشهر يوليو/تموز

سجلت مصلحة الأرصاد الجوية في الصين الأحد أعلى درجة حرارة في منتصف شهر يوليو/تموز، رصدتها في منطقة شينجيانغ (غرب البلاد) وبلغت 52,2 درجة مئوية. وتعود أعلى درجة حتى الآن لعام 2017 بلغت 50,6 درجة في مدينة توربان، بالمنطقة ذاتها.

معدلات حرارة مرتفعة "فوق العادة" في إسبانيا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في إسبانيا الاثنين من أن البلاد ستشهد درجات حرارة مرتفعة "فوق العادة" قد تتجاوز في بعض المناطق مثل الأندلس (جنوب) 44 درجة مئوية أو أكثر على مستوى محلي محدد. وقالت إن هذه المستويات ستكون أعلى بـ 10 إلى 15 درجة بمعظم مدن جزر البليار (شرق) مقارنة بما هو مسجل عادة في هذه الفترة من العام.

ويتوقع أن تستمر موجة الحر في إسبانيا لغاية الأربعاء، وأن تبدأ في التدني اعتبارا من الخميس.

فرنسا: 40 درجة في إقليم بروفانس وجزيرة كورسيكا

بدورها، ستشهد مناطق جنوب شرق فرنسا هذا الأسبوع درجات حرارة خانقة، على ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية "ميتيو فرانس"، مشيرة إلى أنه ستصل الثلاثاء والأربعاء لحد 40 درجة في إقليم بروفانس وجزيرة كورسيكا.

وقالت الهيئة إن هذه الموجة ليست استثنائية، إلا أنها تستدعي اليقظة والحذر.

جنوب أوروبا يختنق..

بصورة عامة، يشهد جنوب القارة الأوروبية، والتي يرتفع فيها الاحتباس الحراري أكثر من غيرها عبر العالم حسب تقديرات الخبراء، درجات حرارة خانقة مستمرة منذ أسبوعين. فقد تصل إلى 48 درجة مئوية في جزيرة صقلية (جنوب غرب إيطاليا).

وتطال موجة الحر الشديد نحو 16 مدينة إيطالية حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة 40 درجة أو أكثر.

وفي رومانيا، وصلت درجات الحرارة الاثنين إلى 39 درجة، ما دفع السلطات إلى التحذير من خطر انتشار الحرائق. بالمقابل، ستشهد اليونان انخفاضا في موجة الحر التي دفعت سلطات العاصمة أثينا في الأيام الخيرة لإغلاق موقع الأكروبوليس التاريخي في بعض فترات النهار.

اطلعوا على برنامج خاص حول تغير المناخ على فرانس24

بثت فرانس24 في 7 يوليو/تموز برنامجا خاصا عن درجات الحرارة المرتفعة المسجلة بعدة بلدان عبر العالم.