القوات الأمنية تُطيح بإرهابيين اثنين شمال وجنوب بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين 17 تموز/يوليو 2023، الاطاحة بإرهابيين اثنين شمال وجنوب بغداد.

وذكر بيان للمديرية، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة السادسة والسابعة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة للأرض، تم نصب كمينين محكمين، أسفرا عن إلقاء القبض على إرهابيين أثنين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في قضاء الطارمية وسيطرة الانتصار مدخل العاصمة بغداد".

واضاف انه "تم تسليمهما الى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".