رجال دين مسيحيون في رسالة للرئيس العراقي: قرارك استهداف لكنيستنا واستهانة برموزنا ومقدّساتنا

أربيل (كوردستان 24)- أرسل عدد من كبار رجال الدين المسيحيين اليوم الاثنين 17 تموز/يوليو 2023، رسالة استنكار للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بخصوص المرسوم الرئاسي الذي صدر بحق الكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم.

وجاء في نص الرسالة "بعد الانتهاء من المراسيم الدينية التي جرت في العاصمة التركيا اسطنبول يوم الاحد 16 تموز الجاري 2023، لرسامة و تنصيب سيادة لمطران الجديد مار صبري أنار، رئيس اساقفة آمد - دياربكر في تركيا، حيث اجتمع لفيف من السادة الأساقفة الاجلاء من طوائف عديدة من الولايات المتحدة الامريكية و اوربا و آسيا وغيرها".

وأضافت الرسالة "من هذا المنبر الاسقفي العراقي و العالمي، نرفع صوتنا و استنكارنا وشجبنا بشدة ونقول: ان ما قمتم به باستهداف مرجعية كنيستنا الكلدانية الاعلى في العراق و العالم، ليس إلا تعنيف لشعبنا و الاستهانة بمقدسات رموزنا. قرارك هذا يا أبا العراق، عبد اللطيف رشيد، للأسف لم يكن لطيف ولا رشيد".

وطالب الموقعون "بإصرار"، بـ"إلغاء قرار سحب المرسوم الجمهوري من البطريرك الكاردينال لويس ساكو، المعروف عراقيًا ودوليًا، بنزاهته و وطنيته، والذي نلتف حوله جميعًا مثل سور حصين، و لا نتراجع عن الدفاع عن حقوقه و حقوق ابناء كنيستنا المتألمة و عن اوقافها المنهوبة مهما كلفنا الامر. اننا نعتبر قراركم هذا، غير مدروس و غير مسؤول، و برهن انه مشين لكرامتنا، و مهين لأبنائنا، و جرح عميقًا مشاعرنا".

وأكدوا ان القرار "يتفاقم بنتائجه يومًا بعد يوم، و قد ينفجر و يشكل خطر نشوب فتنة طائفية لا يحمد عقباها".

وتم التوقيع على الرسالة من قبل: المطران توما ميرم، أورميا – ايران، المطران فرنسيس قلابات، ديترويت – أمريكا، المطران عمانوئيل شليطا، كالفورنيا – اميركا، المطران رمزي كرمو، اسطنبول – تركيا، المطران صبري انار، اسطنبول – تركيا، المطران فيليكس شابي، زاخو - كوردستان العراق، المطران باسيليوس يلدو، بغداد – العراق، المطران ميخائيل نجيب ميخائيل، موصل – العراق.

وفي وقت سابق، نشرت جريدة الوقائع العراقية في عددها 4727 الصادر في 3 تموز 2023، المرسوم الجمهوري رقم (31) القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو.

وأثار القرار موجة استياء في الشارع المسيحي وبين رجال الدين، حيث تم في 14 من تموز الجاري، تنظيم مظاهرة في منطقة عنكاوا بأربيل، احتجاجا على القرار.