أربيل (كوردستان 24)- بعد توقف الرحلات فيهما لعدة ساعات، أُعلن مساء اليوم الاثنين، استئناف الرحلات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية الدوليين.

وقال مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، لـ كوردستان24، "تم استئناف الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي".

وأضاف: "تعليق الرحلات كان مرتبطاً بسلامة الرحلات الجوية"، نافياً "وجود أسباب أمنية لتعليق الرحلات، أو انتشاراً للقوات الأمنية في مطار أربيل".

وتابع: "تعليق الرحلات الجوية جاء بناء على طلب من وزارة الدفاع العراقية، بسبب دخول مقاتلة أو طائرة مسيرة الأجواء العراقية، بعد أن رصدتها الشركة العامة للملاحة الجوية (GCANS)".

وأوضح أنه "تم تأجيل 11 رحلة جوية في المطار بسبب التعليق"، مبيناً "أننا بصدد إعادة جدولة الرحلات المتأخرة مع الشركات المعنية، وسيتم تعديل الرحلات بالتنسيق مع المطارات الأخرى".

وأكد وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر، اليوم الاثنين، أنه لا توجد أسباب أمنية لتعليق الرحلات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية.

وقال آنو جوهر، في تصريح خاص لـ كوردستان24، إنه "لا توجد أسباب أمنية لتعليق الرحلات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية"، مشدداً على أن "تعليق الرحلات جاء بناء على قرار صادر من سلطة الطيران المدني العراقي وحتى إشعار آخر".

كما نفى آنو جوهر "انتشار أي قوات أمنية في مطاري أربيل والسليمانية الدوليين"، مؤكداً أن "تعليق الرحلات سيستمر خلال الساعات القليلة القادمة، ونحن على تواصل مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المسألة".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان24، فإنه تم تعليق كافة الرحلات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية، اليوم الاثنين 17 تموز يوليو، دون أن تفصح سلطة الطيران المدني العراقي عن أسباب التعليق.

ورغم أن وسائل إعلامٍ ذكرت أن أسباب تعليق في المطارين أمنية، إلا أن وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر نفى وجود أسباب أمنية لتعليق الرحلات.