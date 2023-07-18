صحة وبیئة

البصرة تتصدر مدن العالم بأعلى درجات الحرارة لليوم الثالث على التوالي

author_image سوار أحمد
العراق البصرة درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- تصدّرت مدينة البصرة بجنوب العراق اليوم الثلاثاء، قائمة أعلى درجات الحرارة في العالم، وذلك لليوم الثالث على التوالي، خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب ما ذكرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، في جدول مكون من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة "الحسين البصرة" في العراق سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 50 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة " عبادان " في إيران وبواقع 49.8 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "مطار الكويت الدولي" في الكويت وبواقع 49.8 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "مطار البصرة الدولي" في العراق رابعاً وبواقع 49.6 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الأحواز" في إيران خامساً بدرجة حرارة بلغت 43.3 درجة مئوية.

وفيما يلي جدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم:

ي

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف