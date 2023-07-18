البصرة تتصدر مدن العالم بأعلى درجات الحرارة لليوم الثالث على التوالي

أربيل (كوردستان 24)- تصدّرت مدينة البصرة بجنوب العراق اليوم الثلاثاء، قائمة أعلى درجات الحرارة في العالم، وذلك لليوم الثالث على التوالي، خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب ما ذكرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، في جدول مكون من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة "الحسين البصرة" في العراق سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 50 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة " عبادان " في إيران وبواقع 49.8 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "مطار الكويت الدولي" في الكويت وبواقع 49.8 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "مطار البصرة الدولي" في العراق رابعاً وبواقع 49.6 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الأحواز" في إيران خامساً بدرجة حرارة بلغت 43.3 درجة مئوية.

وفيما يلي جدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم: