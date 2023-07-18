ماكرون لكوردستان24: بوتين يستخدم الحبوب كسلاح ضد الغرب والعالم

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ان انسحاب موسكو من اتفاق الحبوب، يؤثر بشكل كبير على الشرق الأوسط وافريقيا، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد استخدام الحبوب كسلاح ضد الغرب والعالم.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي، ردا على سؤال لمراسل كوردستان 24 في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك خلال أعمال قمة الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وقال ماكرون لكوردستان24، "يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد استخدام الحبوب كسلاح ضد الغرب والعالم ، وهو بهذا يرتكب خطأ كبيرا."

وأضاف الرئيس الفرنسي أيضا، إن بعض الدول شككت حتى الآن في الحرب ولاتزال تدعم روسيا، ومع موقف بوتين الأخير ووقفه تصدير الحبوب في البحر الأسود، يجب أن يكون الأمر واضحا لجميع الدول، وأن تكف هذه الدول عن دعم روسيا.

وكانت موسكو قد أعلنت الاثنين أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بات في حكم المنتهي، بعد ساعات من هجوم ليلي شنته كييف على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها عام 2014.

وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود التي وقّعتها روسيا وأوكرانيا في تموز/يوليو 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة، للتخفيف من خطر المجاعة في العالم من خلال ضمان تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية رغم الحرب.