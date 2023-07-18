سیاسة

المفوضية: لا يمكن إجراء انتخابات الإقليم بالتزامن مع مجالس المحافظات

author_image سوار أحمد
العراق الانتخابات اقليم كوردستان مفوضية الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء 18 تموز/يوليو 2023، أن نسبة التحديث لانتخابات إقليم كوردستان بلغت 1500 ناخب، فيما أشارت إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات الإقليم بالتزامن مع مجالس المحافظات.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل لوكالة الأنباء العراقية، إن" كتابا وصل إلى مجلس المفوضين حول انتخابات إقليم كوردستان، حيث سيتم إدراجه بجلسة مجلس المفوضين المقبلة ومناقشة مضمونه وآلية العمل والإجراءات الخاصة بالانتخابات والتي سيعلن عن تفاصيلها في حينها".

وأضاف، أن" المفوضية فتحت 173 مركز تسجيل في دهوك والسليمانية وأربيل استعدادا لانتخابات إقليم كوردستان، حيث تستقبل الناخبين من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة مساء مع أيام العطل الرسمية سواء كان الجمعة أو السبت أو غيرها".

وأضاف، أن" نسبة التحديث في كوردستان وصلت إلى 1500 ناخب"، مشيرا إلى، أن"آلية الانتخابات في كوردستان تختلف حيث إن عدد الناخبين 3 ملايين و641 ألفا و566 ناخبا مشمولا بعملية الاقتراع الذي لا يتم عبر البطاقة البايومترية وإنما بسجلات ورقية".

وذكر، أن" المفوضية لم تستلم لغاية الآن قانون الانتخابات من الإقليم ما يصعب تحديد موعد الانتخابات في الوقت الحاضر"، موضحا، أنه" لا يمكن إجراء انتخابات الإقليم بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات".

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