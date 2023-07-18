مرة أخرى.. العثور على 141 عبوة ناسفة في سوران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لشؤون الألغام اليوم الثلاثاء 18 تموز/يوليو 2023، العثور على 141 عبوة ناسفة، من مخلفات الحرب، بالقرب من مشروع سكني، في إدارة سوران المستقلة.

وقالت المديرية في بيان، ان فرق التخلص من المتفجرات التابع للمديرية العامة لشؤون الألغام/ أربيل، وبناء على أوامر من المدير العام علي عبدالرحمن، قد تم البحث في قرية دلزيان التابعة لناحية سوران، وقد عُثر على 141 مخلفات حروب تعود الى حقبة نظام البعث.

وأضاف البيان: "تم نقل المتفجرات بأمان إلى المستودع الرئيسي للمديرية العامة حتى يمكن إتلافها في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق، عثرت المديرية العامة لشؤون الألغام، على 174 عبوة ناسفة قرب تجمع سكني، في إدارة سوران المستقلة.