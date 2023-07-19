بايرن ميونيخ يُمطر نادٍ محلي بـ 27 هدفاً دون رد

أربيل (كوردستان 24)- حقق فريق بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، فوزاً كبيراً على فريق "روتاخ ايغين" بتسجيله 27 هدفاً دون رد.

وأنهى النادي البافاري الشوط الأول متقدماً بـ18 هدفاً، في مستهل مواجهاته التحضيرية للموسم الجديد.

ويحرص البايرن على خوض مثل هذه اللقاءات في بداية استعداداته أمام فرق هواة، لتحفيز جماهيره ولاعبيه قبل بداية الاستعدادات الجادة للموسم.

وسبق للفريق البافاري أن حقق الفوز سابقاً على نفس الفريق، في لقائين جمعهما قبل المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء.

ففي أغسطس 2018 فاز بنتيجة 20 هدفاً مقابل هدفين، وفي العام التالي حقق الفوز بـ23 مقابل هدفٍ نظيف، قبل أن يكسر هذا الرقم الثلاثاء، فائزاً بـ27 هدفاً للاشيء.