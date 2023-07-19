قادة "التعاون الخليجي" يصلون جدة لعقد لقائهم التشاوري الـ 18

أربيل (كوردستان 24)- وصل قادة وممثلو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، مدينة جدة غربي السعودية، لعقد لقائهم التشاوري الـ 18، على أن تليه قمة تجمعهم بقادة دول آسيا الوسطى.

جاء ذلك بحسب مصادر خليجية بينها وكالات أنباء ومنصات تواصل رسمية، اطلعت عليها الأناضول.

ووفق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جدة، للمشاركة في "اللقاء التشاوري الـ 18 لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، واللذين تستضيفهما السعودية، وتُعقد أعمالهما في وقت لاحق اليوم (الأربعاء)".

كما وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى جدة أيضاً، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كذلك، وصل إلى جدة كل من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني والممثل الخاص للسلطان، والشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين.

وحسب "واس"، سيشارك هؤلاء القادة في "اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى".

وتضم دول آسيا الوسطى كلاً من أوزبكستان، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وتركمانستان، بينما يضم مجلس التعاون الخليجي السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والإمارات، والكويت والبحرين.

وسبق أن أعلنت الخارجية السعودية، ترحيب المملكة بوصول كل من رؤساء أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، وكازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وقرغيزستان، صادير جباروف، وتركمانستان، سردار بيردي محمدوف، وطاجيكستان، إمام على رحمان.

وفي سبتمبر أيلول 2022، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دولهم بالرياض، بهدف تعزيز التعاون.

المصدر: الأناضول