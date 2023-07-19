سیاسة

علي دولمري: كوردستان تشغل موقعاً مهماً من الناحية الجيوبوليتيكية بالنسبة لفرنسا

وشدد على أن "فرنسا قدمت المساعدات لإقليم كوردستان في العديد من المجالات الأخرى غير السياسية والعسكرية".
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ممثل حكومة إقليم كوردستان في باريس علي دولمري
ممثل حكومة إقليم كوردستان في باريس علي دولمري
کوردستان ممثل إقليم كوردستان في باريس علي دولمري وزير الدفاع الفرنسي علاقات أربيل - باريس

أربيل (كوردستان 24)- أكد ممثل حكومة إقليم كوردستان في باريس علي دولمري، اليوم الأربعاء، أن إقليم كوردستان يشغل موقعاً مهماً من الناحية الجيوبوليتيكية بالنسبة لفرنسا.

وقال علي دولمري في مقابلة مع كوردستان24، إن "زيارة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى إقليم كوردستان تعتبر مهمة"، مبيناً "لأنها أول زيارة لوزير دفاعٍ فرنسي خلال التشكيلة الحكومية للرئيس إيمانويل ماكرون".

وأشار إلى أن "فرنسا كانت الدولة الأولى التي قدمت المساعدات لإقليم كوردستان في حربها ضد داعش، إضافة إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي زار كوردستان بسبب ازدياد هجمات التنظيم ضد الإقليم".

وشدد على أن "فرنسا قدمت المساعدات لإقليم كوردستان في العديد من المجالات الأخرى غير السياسية والعسكرية".

وأوضح أن "زيارة وزير الدفاع الفرنسي لإقليم كوردستان هي امتداد لدعم فرنسا التاريخي للكورد وإقليم كوردستان، خاصة في فترات 1991 و2003 و2014 و2017".

وأضاف: "باستمرار كان لفرنسا دور في المنطقة، وهي حالياً تعيد تنظيم نفسها، وتريد مراجعة سياساتها الخارجية في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن "إقليم كوردستان من الناحية الجيوبوليتيكية منطقة حيوية ومؤثرة في الشرق الأوسط، لذا فإن فرنسا تبدي أهمية كبيرة بإقليم كوردستان".

ولفت إلى أن "فرنسا لم تنس دور إقليم كوردستان في محاربة داعش، لذلك فهي تدرك تأثير كوردستان الكبير على أمن المنطقة، كما أن العراق لا يمكن أن ينعم بالسلام والاستقرار بدون الإقليم".

وأردف أن "فرنسا تحاول التقريب في وجهات النظر بين أربيل وبغداد، وتود إقامة علاقات جيدة بينهما، وذلك من أجل التأثير في إحلال السلام بالعراق والمنطقة".

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