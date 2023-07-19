سیاسة

نيجيرفان بارزاني وماثيو ماكفرلين يبحثان عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة

وأثنى رئيس إقليم كوردستان على دور وتشجيع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاح عملية توحيد البيشمركة
author_image أحمد حاجي
نيجيرفان بارزاني وماثيو ماكفرلين
نيجيرفان بارزاني وماثيو ماكفرلين
کوردستان نيجيرفان بارزاني ماثيو ماكفرلين توحيد البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والقائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا ماثيو ماكفرلين، عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل مساء اليوم الأربعاء 19 تموز 2023، القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماكفرلين، ووفداً مُرافِقاً له".

وأضاف البيان أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة عملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة وتوحيد وإعادة تنظيم قوات البيشمركة والمشاكل والعقبات التي تعترض سير العملية، وتم تبادل الآراء ووجهات النظر حول سبل حل هذه المشاكل والتغلب على العقبات".

وأشار إلى أن "الجانبين اتفقا في الرأي بأن عملية توحيد وتنظيم قوات البيشمركة والإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة لم تجر بالشكل المطلوب، ونوقشت ملاحظات عديدة تتعلق بهذا الموضوع".

من جانبه، أكد رئيس إقليم كوردستان، بحسب البيان، أنه "علی الرغم من المشاكل والعقبات، فإن الجهود كلها ستستمر لإنجاح عملية الإصلاح وتوحيد البيشمركة، وأثنى على دور وتشجيع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاح العملية".

وتابع البيان: "وفي الاجتماع الذي حضره القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، جرى التباحث بشأن علاقات أربيل وبغداد وأوضاع المنطقة بصورة عامة إلى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك".

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