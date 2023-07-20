سیاسة

الخارجية العراقية تفتح تحقيقاً بحادثة حرق السفارة السويدية في بغداد

author_image مظفر مزوري
العراق بغداد السفارة السويدية احتجاجات حرق السفارة حرق المصحف وزارة الخارجية العراقية تحقيق وزارة الخارجية السويدية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية ان الحكومة العراقية اوعزت الجهات المختصة بالتحقيق في حرق سفارة السويد في بغداد، موضحة ان هذا الفعل يأتي في سياق الاعتداء على البعثات الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها اليوم الخميس " تُدينُ وزارة الخارجيّة بأشدِّ العبارات، حادثة حرقِ سفارة مملكة السويد لدى بغداد، فجر اليوم الخميس الموافِق 2023/7/20".

وأضاف البيان " إنَّ هذا الفعل يأتي في سياق الإعتداء على البعثات الدبلوماسيَّة وتهديد أمنها".

وأكد بيان وزارة الخارجية "ان الحكومةَ العراقيَّة أوعزت إلى الجهات الأمنيَّة المُختصَّة، بالتحقيق العاجل وإتخاذ الإجراءات الأمنيَّة اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرُّف على هُويةِ مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون".

وكان محتجون قد أضرموا النار في السفارة السويدية ببغداد فجر اليوم الخميس خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك قبل تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه إحراق نسخة من المصحف خلاله.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب العراقية خراطيم المياه والعصي الكهربائية لتفريق المحتجين وإبعادهم عن السفارة، بدورهم رد المتظاهرون برشق القوات الامنية بالحجارة.

بدورها قالت وزارة الخارجية السويدية في بيان أكدت فيه "ان موظفي السفارة السويدية ببغداد في مكان آمن، ونحن على علم بالوضع، والسفارة على اتصال مستمر معهم، مضيفة ان السلطات العراقية مسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها"، مشددة على ان "الاعتداء على السفارات والدبلوماسيين يشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية فيينا".

ويأتي الهجوم على السفارة السويدية في بغداد بعد سماح الشرطة السويدية بتنظيم تجمع صغير الخميس بين الساعة 11,00 والساعة 13,00 بتوقيت غرينتش امام السفارة العراقية في ستوكهولم حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف