الخارجية العراقية تفتح تحقيقاً بحادثة حرق السفارة السويدية في بغداد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية ان الحكومة العراقية اوعزت الجهات المختصة بالتحقيق في حرق سفارة السويد في بغداد، موضحة ان هذا الفعل يأتي في سياق الاعتداء على البعثات الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها اليوم الخميس " تُدينُ وزارة الخارجيّة بأشدِّ العبارات، حادثة حرقِ سفارة مملكة السويد لدى بغداد، فجر اليوم الخميس الموافِق 2023/7/20".

وأضاف البيان " إنَّ هذا الفعل يأتي في سياق الإعتداء على البعثات الدبلوماسيَّة وتهديد أمنها".

وأكد بيان وزارة الخارجية "ان الحكومةَ العراقيَّة أوعزت إلى الجهات الأمنيَّة المُختصَّة، بالتحقيق العاجل وإتخاذ الإجراءات الأمنيَّة اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرُّف على هُويةِ مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون".

وكان محتجون قد أضرموا النار في السفارة السويدية ببغداد فجر اليوم الخميس خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك قبل تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه إحراق نسخة من المصحف خلاله.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب العراقية خراطيم المياه والعصي الكهربائية لتفريق المحتجين وإبعادهم عن السفارة، بدورهم رد المتظاهرون برشق القوات الامنية بالحجارة.

بدورها قالت وزارة الخارجية السويدية في بيان أكدت فيه "ان موظفي السفارة السويدية ببغداد في مكان آمن، ونحن على علم بالوضع، والسفارة على اتصال مستمر معهم، مضيفة ان السلطات العراقية مسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها"، مشددة على ان "الاعتداء على السفارات والدبلوماسيين يشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية فيينا".

ويأتي الهجوم على السفارة السويدية في بغداد بعد سماح الشرطة السويدية بتنظيم تجمع صغير الخميس بين الساعة 11,00 والساعة 13,00 بتوقيت غرينتش امام السفارة العراقية في ستوكهولم حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي.