ماكرون يقرر إبقاء رئيسة الحكومة في منصبها وإجراء تعديلات وزارية في الحكومة

أربيل (كوردستان24)- يعتزم الرئيس الفرنسي ماكرون إجراء تعديلات وزارية في الحكومة الفرنسية وإبقاء رئيسة الحكومة اليزابيث بورن في منصبها، بعد ضغوطات تعرض لها منذ أعمال الشغب الاخيرة في فرنسا.

وأفادت مصادر مقرّبة من الرئاسة الفرنسية أنّ تعديلاً وزارياً متوقعاً سيتم الخميس.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد قرر الاثنين الماضي الذي يواجه ضغوطاً منذ أعمال الشغب الأخيرة في فرنسا، إبقاء رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في منصبها. وقالت بورن إنها تريد إجراء "تعديلات" في صفوف الفريق الحكومي.

وكشف مستشار للسلطة التنفيذية في حديث لوكالة فرانس برس أن التعديل الوزاري سيُعلن الخميس، بدون أن يحدد في أي وقت من اليوم، كذلك أشار مسؤول في القصر الرئاسي إلى أنّ التعديل سيجري "على الأرجح" الخميس.

وأمضت رئيسة الوزراء وقتاً طويلاً في قصر الإليزيه الأربعاء بعد اجتماع خُصّص للألعاب الأولمبية، وبحسب المسؤول في القصر الرئاسي، تناولت النقاشات التعديل الوزاري.

وأفاد عدد من المستشارين الوزاريين بأن "الرئيس لا يريد تعديلاً وزارياً كبيراً، تضغط رئيسة الوزراء لإجرائه".

وقال مستشار في صفوف الغالبية أنّ التعديل قد يشمل "خمس أو ست" وزارات.