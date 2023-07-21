سیاسة

شاخوان عبدالله: نؤيد إجراءات الحكومة الاتحادية تجاه السفارة السويدية

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي مساندته لاجراءات الحكومة الاتحادية وموقف وزارة الخارجية تجاه السفارة السويدية، موضحاً ان ما حدث في السويد هو عمل عدائي مقيت يشجع الكراهية والعنصرية ويجب إيقافه.

وقال المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله في بيان له اليوم الجمعة "يدين نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.شاخەوان عبدالله أحمد وبأشد العبارات تكرار الإساءة للمصحف الشريف".

وأضاف البيان "ان سماح الحكومة السويدية للمتطرفين التجاوز والإعتداء بشكل علني على الكتب السماوية والتطاول على العلم العراقي والرموز الدينية والوطنية هو "إستفزاز ووقاحة".

وأشار البيان الى أن نائب الرئيس " أعرب عن تأييده ومساندته لإجراءات الحكومة الإتحادية وموقف وزارة الخارجية تجاه السفارة السويدية"، مؤكداً ان " ما حدث هو عمل عدائي مقيت يشجع العنصرية والكراهية ويجب إيقافه، وعلى الحكومة السويدية تقديم إعتذار للأمة الإسلامية ومعاقبة المتطرفين بالقانون".

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