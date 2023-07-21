اقتصاد

بغداد وبيروت توقّعان مذكرة تفاهم لدعم قطاع الكهرباء بـ لبنان

هذه المذكرة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 23265 في عام 2023
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وزيرا الطاقة في العراق ولبنان خلال توقيع مذكرة التفاهم
وزيرا الطاقة في العراق ولبنان خلال توقيع مذكرة التفاهم
العراق العراق لبنان

أربيل (كوردستان 24)- وقّع العراق ولبنان مذكرة تفاهم تنصُّ على تزويد الأخيرة بالوقود والنفط الخام، دعماً لقطاع الكهرباء في البلد الذي يشهد أزمةً اقتصادية كبيرة.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة العراقي وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، إن "هذه المذكرة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 23265 في عام 2023".

وتهدف المذكرة، "إلى توفير احتياجات لبنان من زيت الوقود والنفط الخام دعماً لقطاع الكهرباء، وانطلاقاً من تعزيز وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة".

مشيراً إلى"تجديد مضمون الاتفاقية لعام آخر مع زيادة الكمية المجهزة لزيت الغاز  وفقاً لاتفاق الطرفين، وتنظيم عقد جديد للنفط الخام"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وستقوم اللجان الفنية المشكلة من الجانبين "بوضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا الاتفاق، منها تحديد الكميات، وآليات النقل والتحميل والتفريغ وغيرها من الالتزامات الفنية واللوجستية لكل طرف".

وبحسب عبد الغني، سيقوم "مجلسا الوزراء في كلا البلدين بالمصادقة على توصيات اللجنة المشتركة".
من جانبه، أشاد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض"بموقف العراق (..) لدعم وإسناد بلده، لتجاوز أزمته في توفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية".

 

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