مظاهرات في بغداد احتجاجا على حرق نسخة من القران والعلم العراقي في الدنمارك

أربيل (كوردستان24)- تجمع العشرات من العراقيين أمام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد اليوم السبت احتجاجاً على تدنيس العلم العراقي وإحراق نسخة من القران الكريم أمام السفارة العراقية في الدنمارك.

وقال مراسل كوردستان24 في بغداد "ان عدداً كبيراً من أنصار التيار الصدري حاولوا دخول المنطقة الخضراء وأرادوا الهجوم على السفارة الدنماركية".

وأضاف مراسل كوردستان24 "ان القوات الامنية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وأغلقت جسري السنك والقناة وكذلك جسر شارك البنوك المؤدين الى المنطقة الخضراء، لمنع وصول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء".

وأشار مراسل كوردستان24 الى أنه "دخلت قوات أمنية جديدة لانشاء حزام أمني في المنطقة الخضراء، إلا أن مواجهات اندلعت بين القوات الامنية والمتظاهرين على جسر الجمهورية".