العراق يدين الاساءة للقران الكريم في الدنمارك ويؤكد التزامه بحماية البعثات الدبلوماسية

أربيل (كوردستان24)- أدانت الخارجية العراقية واقعة الاساءة التي تعرض لها القران الكريم وحرق العلم العراقي أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك، مؤكدة التزامها الكامل باتفاقية فيينا في حماية البعثات الدبلوماسية العاملة في جميع البعثات.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها اليوم السبت "تدين وزارة الخارجية بعبارات شديدة ومكررة واقعة الاساءة التي تعرض لها القران الكريم وعلم جمهورية العراقي أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك".

وأضاف البيان ان الوزارة "تؤكد التزامها التام بمتابعة تطورات هذه الوقائع الشنيعة، والتي لا يمكن وضعها في سياق حق التعبير وحرية التظاهر، وتلفت الوزارة الى أن هذه الافعال تؤجج ردود الافعال وتضع كل الاطراف أمام مواقف حرجة".

ودعت الخارجية العراقية في بيانها "المجتمع الدولي للوقوف بشكل عاجل ومسؤول تجاه هذه الفضائع التي تخرق السلم والتعايش المجتمعيين حول العالم، مؤكدة ان الوزارة تعبر عن قيم الدولة العراقية وأخلاق شعبها العراقي الكريم".

وفي بيان صحفي آخر قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف "تؤكد وزارة الخارجية الالتزام الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وتجدد خطابها للبعثات الدبلوماسية المقيمة، ان الحكومة العراقية مسؤولة عن توفير الحماية والامن للطواقم الدبلوماسية العاملة في جميع البعثات".

وأضاف الصحاف في البيان "ان ما تعرضت له سفارة مملكة السويد في بغداد، عمل لا يمكن السماح بتكراره، وأن أي فعل يماثله سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية".