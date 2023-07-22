وفد من حكومة كوردستان يزور بغداد

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يزور وفد من حكومة كوردستان بغداد لمناقشة المستحقات المالية "الرواتب وحصة كوردستان من الميزانية" لكوردستان مع مسؤولي الحكومة العراقية.

وقال عضو وفد حكومة كوردستان للتفاوض مع الحكومة الاتحادية جوتيار عادل لكوردستان24 "ان وفد حكومة كوردستان سيزور بغداد يوم غد الاحد 23 تموز 2023 لمناقشة المستحقات المالية لكوردستان، الرواتب وحصة كوردستان من الميزانية العامة".

وكان وفد حكومة كوردستان قد زار بغداد الاسبوع الماضي، وناقشوا خلال الزيارة المستحقات المالية لكوردستان وحصة كوردستان من الموازنة وكذلك الصادرات النفطية مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وشركة سومو".

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء كوردستان أوميد صباح الذي كان يرأس وفد حكومة كوردستان "تضمنت اجتماعاتنا مع المسؤولين في بغداد عدة مواضيع أبرزها المستحقات المالية وحصة كوردستان من الميزانية"، مضيفاً أنهم ناقشوا أيضاً "مسألة الايرادات غير النفطية وتمويل قوات البيشمركة والدولار".

وأضاف أوميد صباح "انه زار مقر شركة سومو وبحث خلال الاجتماع معهم إمكانية تصدير النفط من عدمه وكذلك تطرق المجتمعون الى مسألة شركات النفط العاملة في كوردستان".

وحول زيارة الوفد إلى وزارة التخطيط العراقية، قال صباح إنهم "ناقشوا موضوع الميزانية الاستثمارية والتنموية لمحافظات إقليم كوردستان".