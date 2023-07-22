الموازنة العراقية العامة تدخل حيز التنفيذ

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن تصدر وزارة المالية الاتحادية تعليمات لكافة الوزارات العراقية حول تنفيذ قانون الموازنة العامة، موضحاً انه في حال توصلت بغداد وأربيل لاتفاق بشأن الموازنة فان الوزارة ستصدر نفس التعليمات لحكومة كوردستان.

وقال مصدر مطلع في وزارة المالية الاتحادية لكوردستان24 "ان وزارة المالية ستصدر يوم غد الاحد 23 تموز 2023 تعليمات لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في بغداد تعليمات بشأن تنفيذ بنود الموازنة العامة".

وأضاف المصدر ذاته "في حال توصلت حكومة كوردستان لاتفاق مع الحكومة الاتحادية في الاجتماع الذي سيعقد غدا في بغداد بشأن الموازنة والرواتب فسيتم إرسال نفس التعليمات الى حكومة كوردستان".

ومن المقرر أن يزور وفد من حكومة كوردستان بغداد لمناقشة المستحقات المالية "الرواتب وحصة كوردستان من الميزانية" لكوردستان مع مسؤولي الحكومة العراقية.

وقال عضو وفد حكومة كوردستان للتفاوض مع الحكومة الاتحادية جوتيار عادل لكوردستان24 "ان وفد حكومة كوردستان سيزور بغداد يوم غد الاحد 23 تموز 2023 لمناقشة المستحقات المالية لكوردستان، الرواتب وحصة كوردستان من الميزانية العامة".

وكان وفد حكومة كوردستان قد زار بغداد الاسبوع الماضي، وناقشوا خلال الزيارة المستحقات المالية لكوردستان وحصة كوردستان من الموازنة وكذلك الصادرات النفطية مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وشركة سومو".