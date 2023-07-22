بريطانيا تمنع دخول مواطني 5 دول لأراضيها من دون تأشيرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان إلغاء دخول مواطني 5 دول لبريطانيا من دون تأشيرة مسبقة.

قرارٌ يأتي بخلاف ما كان عليه الوضع في السابق؛ وذلك لأسباب متعلقة بـ "سوء استخدام نظام الهجرة".

وأوضحت الوزيرة في بيان نشره مجلس العموم البريطاني على موقعه الرسمي، أن هناك تقارير كشفت أن دول (دومينيكا وهندوراس وناميبيا وتيمور الشرقية وفانواتو) تتساهل في تقديم جنسياتها لعشرات الآلاف من الأجانب بدعوى الاستثمار، ومن بينهم أشخاص يشكلون خطراً على أمن بريطانيا.

وأكدت بريفرمان أن هذا القرار ناتج عن أسباب متعلقة بالهجرة وأمن الحدود فقط، ولا يعد ذلك مؤشراً على ضعف العلاقات مع هذه البلدان، أو وجود أزمة دبلوماسية معهم.

ولفتت إلى أن الدراسة المتأنية لقواعد منح الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا وفانواتو "أظهرت إساءة استخدام واضحة لهذا النظام، بما في ذلك منح الجنسية للأفراد المعروف أنهم يشكلون خطراً على المملكة المتحدة".

أما في هندوراس وناميبيا، فأشارت الوزيرة إلى أنه كانت هناك "زيادة مطردة وكبيرة في عدد طلبات اللجوء إلى المملكة المتحدة التي قدمها هؤلاء المواطنون، الذين أساؤوا استخدام شرط زيارة الأراضي البريطانية لفترة محدودة كمواطنين من غير حاملي التأشيرات".

"بينما تبيّن أن غايتهم كانت طلب اللجوء"، في وقتٍ تنتمي ناميبيا لمجموعة دول «الكومنولث» البريطانية، المكونة من 56 مستعمرة بريطانية سابقة.

وتابعت بريفرمان: "على هذا النحو، يحتل الناميبيون والهندوراسيون المرتبة الأولى في طلبات اللجوء إلى بريطانيا من بين المواطنين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول".

معتبرةً أن هذه الأعداد الكبيرة تُسهم بشكل كبير" في الضغوط التشغيلية للبلاد".

وأشارت وزيرة الداخلية البريطانية، إلى أنه ستكون هناك فترة انتقالية مدتها 4 أسابيع لدخول مواطني الدول الخمس (الذين لديهم حجوزات سفر مؤكدة فقط) إلى الأراضي البريطانية من دون تأشيرة".

على أن تنتهي الفترة الانتقالية في 16 أغسطس/ آب 2023، حتى لا تتضارب خطط الذين لديهم حجوزات بالفعل مع الوضع الجديد.

كما وُضِعت ترتيبات تُتيح لمواطني هذه الدول التقدم للحصول على تأشيرات، بمن في ذلك الدبلوماسيون الذين يعملون حالياً في سفارات بلادهم بالعاصمة لندن.

وبموجب هذه التغييرات الجديدة في قواعد الهجرة، سيُطلب من مواطني هذه البلدان الخمس الحصول على تأشيرة عبور جوي مباشر إذا كانوا يعتزمون المرور عبر المملكة المتحدة، بعد أن حجزوا تذاكر سفر إلى بلدان أخرى.