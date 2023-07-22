منظمة دنماركية غير حكومية تؤكد تعرض موقع لها في جنوب العراق لهجوم ليلاً

أربيل (كوردستان 24)- أكد المجلس الدنماركي للاجئين السبت تعرض موقع له في جنوب العراق إلى "هجوم مسلح"، مضيفاً في بيان أن موظفيه "لم يتعرضوا لأذى جسدي"، لكن المبنى قد أحرق.

ووقع الهجوم الذي استهدف موقع المنظمة في البصرة في جنوب العراق، "في ساعات الصباح الأولى من يوم السبت"، كما قال المدير التنفيذي للمنظمة في الشرق الأوسط ليلو تابا في بيان.

وتابع البيان أن "موظفينا الذين كانوا في المكان في تلك اللحظة لم يتعرضوا لأذى جسدي، لكن المباني في الموقع تعرضت لأضرار وبعضها أحرق"، مشيراً خصوصاً إلى وجود حراس لحظة وقوع الهجوم.

وأضاف البيان أن "الموظفين في المجال الإنساني لا ينبغي أبداً أن يكونوا هدفاً للعنف"، مؤكدا أن "المجلس الدنماركي للاجئين يعمل في العراق منذ 20 عاماً، ويقدّم الدعم للسكان المتضررين من النزاعات والنزوح، وينفّذ عمليات نزع للألغام".

يأتي إعلان المنظمة إثر تداول معلومات نشرتها الصحف عن تدنيس جديد للقرآن في الدنمارك. وعلى صفحتها في فيسبوك، نشرت المجموعة اليمينية المتطرفة الدنماركية "دانكسي باتريوتر" الجمعة مقطع فيديو يظهر رجلاً يقوم بحرق ما يبدو أنه مصحف قبل أن يدوس على العلم العراقي.

وردّاً على سؤال لفرانس برس، أكدت المسؤولة في شرطة كوبنهاغن تيرنيه فيسكر، حصول "تظاهرة صغيرة جداً أمس أمام سفارة العراق". وأضافت "يُمكنني أيضاً تأكيد حرق كتاب، لكن لا نعرف ما هو".

وفي وقت مبكر صباحاً، ورداً على الحادث الذي حصل في كوبنهاغن، تجمّع مئات المحتجين غالبيتهم شباب بعيد الساعة الواحدة السبت (22,00 ت غ الجمعة) في ساحة التحرير في وسط العاصمة العراقية، محاولين الوصول إلى السفارة الدنماركية، بحسب مصوّر في فرانس برس.

المصدر: AFP