نتانياهو يخضع لجراحة زرع جهاز ينظم ضربات القلب

أربيل (كوردستان 24)- خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد، لجراحة زرع منظم لضربات القلب، فيما ذكر بيان لمكتبه أن "خلال هذه الفترة سيحل وزير العدل نائب رئيس الوزراء ياريف ليفين".

وكان عشرات آلاف الإسرائيليين احتشدوا السبت في تل أبيب وقرب البرلمان في القدس لتكثيف الاحتجاجات على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل قبل التصويت النهائي على بند "المعقولية" الرئيسي الذي يتيح للقضاء إلغاء قرارات حكومية.

وخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، لجراحة زرع منظم لضربات القلب في مركز شيبا الطبي في تل هشومير. وقال المستشفى في بيان إنه "سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب"، وأن حالته الصحية "جيدة".

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليل السبت الأحد أن "خلال هذه الفترة سيحل وزير العدل نائب رئيس الوزراء ياريف ليفين محل" نتانياهو. والأحد الماضي غادر نتانياهو المستشفى بعد ليلة قضاها فيه بسبب شعوره بدوار على أثر إصابته بالجفاف، على ما أفاد مكتبه.

يأتي ذلك في وقت احتشد عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وقرب البرلمان في القدس السبت لتكثيف الاحتجاجات على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل قبل التصويت النهائي على عنصر أساسي فيه مطلع الأسبوع المقبل.