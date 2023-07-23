اقتصاد

الصادرات العراقية النفطية إلى أمريكا ترتفع خلال الأسبوع الماضي

author_image سوار أحمد
العراق النفط العراق أمريكا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأحد، ارتفاع الصادرات العراقية النفطية لأمريكا، خلال الأسبوع الماضي.

وافادت الإدارة في جدول لها، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغت 6.257 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 1.230 مليون برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.027 ملايين برميل يوميا".

وتابعت ان "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 259 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 116 ألف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 134 الف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.698 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 1.004 مليون برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 426 ألف برميل يومياً، ومن ثم البرازيل بمعدل 357 الف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغ معدل 207 آلاف برميل يوميا، ومن الأكوادور بمعدل 207 آلاف برميل يوميا، ومن نيجيريا معدل 91 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا او ليبيا".

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